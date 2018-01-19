Akar ve Fidan, Rusya’da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, Rusya
Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar'a MİT Müsteşarı Hakan Fidan
da eşlik etti. Akar ve Fidan'ın, Orgeneral Gerasimov ile yapacağı görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/ Cenevre süreci ele alınacak. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ziyarete ilişkin, "Moskova'daki görüşmeler neticesinde tabloyu net bir şekilde göreceğiz. Türkiye kimseden icazet almadan yerini, zamanını, şeklini kendisi belirlemek suretiyle tedbirleri almaya devam edecektir" dedi.