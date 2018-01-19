Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Banka ile ilişkilerimizin daha da geliştiğini memnuniyetle görüyorum. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2009'dan bu yana ağırlıklı olarak özel sektörümüz olmak üzere önem verdiğimiz bir bankamızdır. Finansman miktarından öte, bankanın ülkemizdeki yatırımlarının kalitesi de oldukça yüksektir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'deki başarı hikayesinin arkasın birçok unsur bulunuyor. Bunların başında dinamik, gelişime açık ve üretken bir özel sektöre sahip olmamız geliyor. Diğer bir destekleyici unsurun ise banka ile ülkemiz arasındaki etkin işbirliği olduğunu belirmek isterim.

Ülkemizin gösterdiği öz verili ve kararlı tutumun da bu sürece katkı sunduğuna inaniyorum. Sağlam işbirliğimizi bugün yeni bir safhaya taşıyoruz. Fon, ikili kalkınma yardımlarımız bakımından da önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına eleştiri!

"MİLLİ GELİRE ORANLA BİRİNCİ SIRADA YER ALMAMIZ SIRADAN BİR OLAY DEĞİLDİR"

Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkelerinden biri de Türkiye'dir. Geçtiğimiz yıl insani yardımlarda Amerika'dan sonra 2., milli gelire oranla birinci sırada yer almamız sıradan bir olay değildir. Bu imza törenini sadece işbirliği fonunun tesisi için atılan bir adım olarak görmüyorum. Bugün burada ülkemizin ekonomi ve finansman olarak ulaştığı noktaya da şahitlik yapıyoruz. Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği eski Türkiye geçmişte kalmış acı bir hatıradır. 2018'in çok daha kararlı bir şekilde yürüyerek bu yakaladığımız büyümeyi asla geriye düşürmeden kararlılıkla devam ettireceğiz. Bize inanan, kararlı adım atmak isteyenlerle, inanıyorum ki ne onlar mahçup olacaklar ne biz.

"KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ İDEOLOJİK YAKLAŞIMLARINDAN KURTULMUŞ DEĞİLİZ"

Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. İdeolojik yaklaşım içerisinde patinaj yapıyorlar. Türkiye yatırımları ile de, üretimi ile de, şu anda dünyadaki müstesna ülkelerden bir tanesidir.

Türk ekonomisi büyümeye, Türkiye'ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecektir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye arasındaki güçlü işbirliğini taçlandıran bu anlaşmanın bu fondan faydalanacak ülkeler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.