Devletin zirvesi Külliye’de buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yasama, yürütme ve yargı erklerini akşam yemeğinde kabul etti. Her yıl Külliye'de geleneksel olarak düzenlenen yemeğe, TBMM
Başkanı İsmail Kahraman
, Başbakan Binali Yıldırım
, Anayasa Mahkemesi
Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk başdanışmanı Ahmet Karayiğit katıldı.