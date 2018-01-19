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Fukuşima reaktöründeki erimiş yakıta ulaşıldı

'da 2011 yılındaki ve ardından meydana gelen de zarar gören Fukuşima Daiçi Santralinin tahliyesi için çalışmalar yürüten ekipler 2 nolu reaktördeki tehlikeli nükleer yakıt kalıntılarına ulaşmayı başardı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 19:35
Fukuşima reaktöründeki erimiş nükleer yakıta ulaşıldı

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) reaktör enkazında keşif yapmak üzere geliştirilen teleskopik robot kolunun ucuna yerleştirilen kamerayla erimiş haldeki yakıt yığınının konumunu belirlediğini duyurdu.

Ana soğutma tankının altında bulunan yığının, rektörün basınç tankını eriterek aşağıya sızdığı tahmin ediliyor.

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Fukuşima Nükleer Santralinin 1, 2 ve 3 nolu reaktörlerinde kaza sonrası soğutma sistemlerinin çalışmaması nedeniyle yakıt tankları erimişti.

'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki ve sonrasında oluşan , Fukuşima Nükleer Santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntının ardından evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Fukuşima reaktöründeki erimiş nükleer yakıta ulaşıldı
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