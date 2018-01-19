Hazinedar Cihaner’e hakaretten yargılanacak

İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla soruşturma komisyonu kurulmuştu. Milletvekilleri Bülent Kuşoğlu
, İlhan Cihaner
, Kamil Oktay Sındır'dan oluşan komisyon, Hazinedar aleyhine rapor hazırlamıştı. Hazinedar Cihaner
'e yönelik "Utanılacak adam, şerefi varsa yok da kendisidir. Bu ahlak dışılığı anlayamıyorum" demişti. Cihaner İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikâyetçi oldu. Cumhuriyet Savcısı Hakan Aksoy hazırladığı iddianamede Cihaner'in kişilik haklarına saldırdığı, aşağıladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle Hazinedar'ın 2 yıla kadar hapsini istedi. Hazinedar önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.