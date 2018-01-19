Kılıçdaroğlu yargıyı rencide ediyor

Adalet Bakanı Gül, bir televizyon kanalında Türkiye gündemine ilişkin soruları cevapladı. Gül, yargıya yönelik eleştiriler için ise "Türk yargısı bağımsız tarafsız bir yargıdır. Türkiye'de namuslu hakimler de var diye bir açıklama yapacaksınız. Ana muhalefet partisi genel başkanının ağzına yakışmayan bir söylemdir. Türk yargısı en zor zamanda darbeye karşı mücadele eden bir yargı organıdır. Kılıçdaroğlu
yargıyı rencide edici açıklamalarda bulunmaktadır" dedi. Gül, "CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili soruşturma açan savcı hakkında "Bugüne kadar neredeymiş?" diye tepki gösteren CHP sözcüsü Bülent Tezcan
'a da cevap verdi: "Savcılık makamı hiç kimseden emir, tavsiye ve akıl alamaz. Siyaseten bakıyorum, milletin değerleriyle böyle birini İstanbul İl Başkanlığı'na yakıştırıyorlar mı?" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamalarda CHP'nin tavrını eleştirerek, "Ana muhalefetin de yapması gereken Türkiye'yi suçlamak değil, Türkiye'ye yönelik tehdidi nasıl bertaraf ederiz konusunda hükümete yardımcı olmak. Ama o partinin içinde DHKP-C'li var, PKK sempatizanı var" diye konuştu. ANKARA