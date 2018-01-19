Kumar baronunu kurtarma operasyonuna HSK'dan müdahale!

Sanal Kumar Çetesi Baronu Veysel Şahin, 2009'daki bazı eylemleri sebebiyle 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan yakınlarıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava kapsamında İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Şahin ve yakınları hakkında yapılan yargılama 7 Mart 2017 günü tamamlandı. Sanıklar 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İsmet Karabulut

Dosya, yapılan itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. 6. Ceza Dairesi 29 Eylül 2017 günlü kararıyla Yerel Mahkeme'nin verdiği 3 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı. Böylece ceza da kesinleşmiş oldu.



İsmet Karabulut

YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ

Fakat geçtiğimiz günlerde şüphelilerin avukatı kararı veren İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir başvuru yaparak yargılamanın yenilemesini talep etti. Gerekçe olarak da İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında devam eden bir yargılama olduğunu, iki dosya arasında 'hukuki kesinti bulunmasını' gösterdi.

ŞAŞIRTICI KARAR!

Yargılanmanın yenilenmesi talebini değerlendiren İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetti. Sanıkların avukatı da ret kararına itiraz ederek dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Aralık 2017 günü şaşırtıcı bir şekilde itirazı kabul edip İstanbul 42. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birlikte hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle yeniden yargılama kararı verdi. Mahkeme, hükümlüler hakkındaki cezaların infazının ayrı ayrı durdurulmasına da karar verdi.

Dosyaları hakkında verilen yeniden yargılama kararı ile ilgili Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaparak kararın durdurulmasını talep eden İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi dosyada yargılanmanın yenilenmesini gerektirecek nedenlerin oluşmadığını, üst mahkeme tarafından yargılanmanın yenilenmesi ve infazın durdurulmasına ilişkin verilen kararın usül ve yasaya açıkça aykırı olduğunu belirtti.



Veysel Şahin

HSK DEVREYE GİRDİ

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sanal Kumar Çetesi Baronu Veysel Şahin ve yakınları hakkında verdiği garip karar Hâkimler Savcılar Kurulu gündemine de taşındı. HSK 1. Dairesi, kararın hukuksuz verildiği yönünde görüş belirtip soruşturma izni vermesi üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı harekete geçti. Teftiş Kurulu'nca hazırlanan ön raporda kararda imzası bulunan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Hakkı Yolmaz ve İsmet Karabulut'un açığa alınması talep edildi.

AÇIĞA ALINDILAR

Talebi değerlendiren HSK 2. Dairesi de İsmail Hakkı Yolmaz ve İsmet Karabulut'un 3 ay süre ile geçici olarak açığa alınmasına hükmetti. Kararın İstanbul Adliyesi'ne ulaşması üzerine her iki hâkime de işten el çektirildi. Olayı soruşturmak üzere atanan HSK Müfettişlerinin söz konusu hâkimlerin kararı hangi saiklerle verdiklerini araştıracakları, olayda bir menfaat temininin söz konusu olup olmadığının tespit edilmeye çalışılacağı belirtildi.

Veysel Şahin söz konusu dosyadaki eylemleri dışında geçtiğimiz yılda bir başka operasyon kapsamında şüpheli olmuştu. İnternet üzerinden uluslararası yasadışı bahis, kumar oynatıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonla 45 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Örgüt lideri Veysel Şahin de özel uçakla geldiği Sivas'ta yakalanarak cezaevine konmuştu. 5 Milyar Euro'ya hükmettiği belirtilen Şahin'i, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlaması yöneltilmişti.