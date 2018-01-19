"Mehmetçik Kut'ül-Amare" ilk bölümüyle en çok izlenen yapım oldu

Birinci Dünya Savaşı'na hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarını merkeze alan dizinin dün akşam ekrana gelen ilk bölümü reyting sonuçlarına göre birinci oldu.

Dizi, AB grubunda 9,57, ABC 1 grubunda ise 8,70 reyting oranıyla birinci olurken, son yılların en iyi başlangıç yapan dizilerinden biri oldu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığın yanı sıra senaryosuna imza attığı dizinin yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan üstlendi.

Perşembe akşamları 20.00'de yayımlanacak dizinin başrollerinde, Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan, Gamze Özçelik ve Özgü Kaya yer alıyor.