Milli mutabakat için ilk toplantı

AK Parti
ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında yapılacak olan uyum yasaları ve seçim ittifakı için kurduğu Milli Mutabakat Komisyonu dün ilk toplantısını yaptı. AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Mustafa Şentop
, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise milletvekilleri Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ile İsmail Faruk Aksu'dan oluşan komisyon 1.5 saat süren toplantıda yol haritasını belirledi. Toplantının ardından açıklama yapan Şentop, "Yenikapı ruhu devam ediyor. MHP ile beraber Cumhuriyet tarihinin en önemli reformlarından birini gerçekleştirdik. Birlikte duruşu somutlaştırmış olduk. Neler yapacağımızı konuştuk. Anayasa değişikliği çerçevesinde bir takım çalışmalar var. Seçim ittifakı bunun alt başlığı" dedi. MHP'li Kalaycı ise "Komisyonumuz uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon. Seçim ittifakı konusunda genel anlamda bir mutabakat var. 2023'te Türkiye'yi lider ülke yapacak hukuki altyapıyı oluşturacağız" diye konuştu.