Milli Savunma Bakanı Canikli'den son dakika Afrin açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonuna ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. A Haber televizyonunda konuşan Bakan Canikli, "Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak" dedi.





Bakan Canikli'nin açıklamaları şu şekilde:

Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz.

Tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor.



Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekat yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek.

Suriye'de yapılan bütün ülkelerin orayla ilgili politikaları vardır. Bir şekilde oradaki grupları da etkileyebilecekleri yönde, onları da kolaylaştırıcı adımlar atmaya çalışıyorlar.

Rusya'nın rejime büyük destek verdiklerini biliyoruz. Rejimin kendi başına söylemleri hayata geçirme kapasitesinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu hamleyi sadece rejimin bir düşüncesi olarak görmemek gerekiyor. Bunlar mücadele masasında konuşulması gereken konular. O kadar kaygan bir zemin söz konusu ki.

"YPG'NİN SAHİP OLDUĞU SİSTEMLERİ BİLİYORUZ"

Hepsinin bilgileri bizde var. YPG'nin sahip olduğu tüm sistemleri biliyoruz. Onların aşağı yukarı büyük bölümünün nerede tutulduğunu da biliyoruz. Şu anda yapılan atışlar söz konusu. Misilleme çerçevesinde bunlar gerçekleştiriliyor. Bu yapılırken bütün bunlar dikkate alınıyor.

25-30 bin kişiyi donatacak kadar silah ve mühimmat verdiler.

"ANTİ TANK FÜZELERİNE KARŞI SİLAH SİSTEMİMİZİ GELİŞTİRDİK"

Anti tank füzeleri var ellerinde ama bizim de onlara karşı silah sistemi geliştirdiğimizi söyleyeyim. Elektronik olanlar dahil olmak üzere her türlü imkanımız var. O saldırı sistemlerini bertaraf edecek, bloke edecek, hem silah olarak hem elektronik olarak bizim ürünlerimiz var. Uçaklarımıza monte vaziyette.

Biz şu anda bilinen en gelişmiş anti tank füze mühimmatına karşı koyacak sistemi çok yeni geliştirmiş bulunmaktayız.

ABD'NİN AÇIKLAMALARINA YANIT

DEAŞ bitti. Aslında şu ifade bile DEAŞ'ın Amerika tarafından özellikle Suriye'de belli bölgelerde nüfuzunu oluşturmak istemesinin yansıması. Çok anlamsız bir açıklama. 'Biz Afrin'de YPG varlıklarıyla ilgilenmiyoruz, Türkiye orada kendi güvenlik kaygıları çerçevesinde oradaki adımları atabilir' anlamına gelen açıklamaları da oldu. Zıt. Aynı Amerika yapıyor bu açıklamaları. Bunlar günlük taktiksel açıklamalarda ibaret.

HAREKAT NE ZAMAN OLACAK?

Bu harekatın ne zaman, hangi koldan yapılacağına ilişkin değerlendirme burada olmaz. Bizim söylediğimiz şudur, bu harekat yapılacak. Terör örgütleri oradan temizlenecek. Bugün olabilir, yarın olabilir, akşam olabilir.

AFRİN İÇİN SIFIR HATA PLANI

TSK, Afrin planını meskûn mahal çatışmasına göre revize etti. İlk etapta ciddi mukavemet olmayacağı, teröristlerin içeri çekilip bombalı tuzaklara başvuracağı düşünülüyor. Rusya ile hava sahası kullanımında uzlaşılmazsa, jetler lazerle işaretli hedefleri sınırdan vuracak. F-16'lar, 50 kilometre içeriyi HGK ve LGK bombalarıyla "sıfır hata"yla vurabiliyor.