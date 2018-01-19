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/, 'den yine sivilleri vurdu

Terör örgütü /'nın, Suriye-Türkiye sınırındaki 'den, Fırat Kalkanı Harekatı'nın düzenlendiği bölgede bulunan Bab ilçesini hedef alan saldırısında 1 çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 22:12 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 22:17
PYD/PKK, Afrin'den yine sivilleri vurdu

Bab Sivil Savunma yetkilisi Ebu Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki Hikme Hastanesinin yaklaşık 150 metre yakınında sivillerin yaşadığı çadır kurulu alana bomba isabet ettiğini söyledi.

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Selim, "Saat 19.30 sularında meydana gelen saldırıda, 10 yaşındaki bir çocuk yanarak can verdi. Aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye sevk edildi." dedi.

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Bab ilçesinde güvenliği sağlayan Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ebu İsmail de AA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü /'nın Bab'ın 10 kilometre batısındaki Şeale bölgesinden top ya da roketle saldırdığını söyledi.

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Terör örgütü, gece saat 01.00 sularında da Suriye-Türkiye sınırında yer alan ilçesinin hastane bölgesini hedef almıştı. Saldırıda psikiyatri hastanesinde tedavi gören kadın hastalardan 1'i ölmüş, 14'ü de yaralanmıştı.

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PYD/PKK, Afrin'den yine sivilleri vurdu
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