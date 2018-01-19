Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Daha önceden tespit edilen Çayırbaşı ve Kocabaş mahallelerindeki 20 adrese Sabah saat 06:00 sıralarında eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona çok sayıda zırhlı araç ve ekip katılırken polis helikopteri de havadan destek oldu.Narkotik ekipleri girilen adreslerde gözaltı işlemlerini yaparken Özel Harekat polisleri de çevre güvenliğini sağladı. Polislerin çevre güvenliği sırasında ellerinin tetikte olduğu görüldü. Polis, bazı kapıları kırarak içeri girerken, isimleri daha önceden belirlenen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.