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Son Dakika Haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'a gidiyor

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi’nin davetine icabeten, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 21 Ocak 2018 tarihinde Irak’ı ziyaret edecek.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 17:13
Son Dakika Haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin davetine icabeten, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 21 Ocak 2018 tarihinde Irak'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın, 'ta Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin yanısıra, Başbakan Haydar Ebadi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelmesi öngörülmektedir" denildi.

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Son Dakika Haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'a gidiyor
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