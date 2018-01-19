Son Dakika Haberi: Suriyelilerden Afrin operasyonuna destek

Suriye'nin Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısında yer alan Azez ilçesinde yaşayan halk, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e operasyon düzenleyerek bölgeyi terör örgütü PYD/PKK'dan temizlemesini istedi.

YAKLAŞIK BİN KİŞİ PYD/PKK'YI PROTESTO ETTİ

Terör örgütünün işgalindeki Afrin ilçesine komşu Azez'de yaklaşık bin kişinin katılımıyla terör örgütü PYD/PKK protesto edildi.

Gösteride Azez halkı adına okunan bildiride, "Dost Türk ordusu ve ÖSO hemen harekete geçmeli çünkü bu çete Afrin'de kaldıkça güvende değiliz." ifadeleri kullanıldı.

"SURİYELİ KÜRTLER, PKK'YA KARŞI"

Protestoda, "SDG'nin DEAŞ'tan farkı yok", "Afrin'deki kardeşlerimizi PKK'dan kurtaracak operasyonu destekliyoruz", "Suriyeli Kürtler PKK'ya karşı", "Bizim savaşımız sarı terörle", "Afrin, Azez birdir", "SDG Halep cinayetlerinin parçasıydı", "Bugün SDG, yarın Esed" yazılı pankartlar taşıdı.

A Haber Azez'de! Suriyeliler terör örgütünü protesto ediyor

AZEZ HALKI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFININ YER ALDIĞI PANKART AÇTI

Ellerinde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı pankartlar bulunan Azez halkı gösteride, ÖSO bayrakları da açtı.

Protestoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafının üzerinde "Katil" yazan pankart dikkati çekti.

"EY TERÖRİST PKK, ÜLKEMDEN ÇIK"

Gösteride, "Ey terörist PKK, ülkemden çık", "PKK haindir", "Halk PKK ile savaşmak istiyor", "Halkımız topraklarını özgürleştirmek istiyor" şeklinde sloganlar da atıldı.