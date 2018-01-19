ABD’den küstah Afrin çağrısı

ABD, Türkiye'nin terörist yuvası Afrin'e yönelik olası operasyonuna karşı çıkarak, böyle bir adım atılmaması çağrısında bulundu. Suriye'de terör örgütü PKK
/PYD'ye her türlü desteği veren ABD'den dün de çelişkili açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, koalisyon güçleri sözcüsü Albay Thomas Veale'nin "Suriye'de sınır birlikleri" planı hakkındaki açıklamalarına Türkiye'nin sert tepkisini görünce manevra yaptı. Tillerson, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş, yanlış tanımlanmış bir durum. Bazı kişiler yanlış konuşmuş" dedi. Ardından Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, terör ordusunu "istikrar sağlama gücüne" veya "alan kontrol gücüne" dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdiklerini söyledi. Son açıklama ise Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'ten geldi. Küstah bir çıkış yapan Nauert, "Türkiye'yi Afrin'e yönelik bir adım atmamaya çağırıyoruz. Herkes DEAŞ'a yoğunlaşmalı" ifadesini kullandı.