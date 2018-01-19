‘Türkiye, dünyadaki mazlumların sözcüsü’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanvekili Bilal Erdoğan
, Kocaeli
Başiskele'de düzenlenen Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İnsanlar kimlik, mezhep, ırk, din temelinde ayrıştırılmaya ve çatıştırılmaya çalışılıyor. Bu coğrafyada yaşananlarla baktığımız zaman İsrail'in güvenliğine yönelik strateji oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Eskiden müttefiklere toz kondurmayan, eleştirmeyen, hatalarını yüzüne vurmayan bir Türkiye vardı. Biz buna alışarak büyüdük ama siz bunu görmediniz. Çünkü siz Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nın ve Başbakanlığı'nın neslisiniz. 15 yılda o müttefik sandıklarımızın ağzının içine bakan, önlerinde el pençe divan duran bir Türkiye olmaktan çıkıp kendi menfaatlerimizi savunmanın ötesinde dünyadaki bütün mazlumların sözcüsü haline gelen bir Türkiye'yi yaşıyoruz" diye konuştu.