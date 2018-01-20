‘Artık dönüş yok’

Milli
Savunma Bakanı Nurettin Canikli, olası Afrin operasyonuna ilişkin, "Bu operasyon gerçekleştirilecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi" dedi. aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Canikli, şöyle konuştu: "Bu operasyon yapılacak. Bu toprakların korunması, ülkeye yönelik terör saldırılarının ortadan kaldırılmasına yönelik mücadele bizim hakkımızdır, en doğal hakkımızdır. Bu nihai hedefimizi engellemek için, ortadan kaldırmak için, zayıflatmak için atılacak herhangi bir adım bizi bu hedefimizden kesinlikle vazgeçirmeyecektir. Buradan dönüş yok." Harekatın zamanı konusunda bir şey söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Canikli, "Ama şunu söylemek ve altını çizmekte fayda var. Suriye
'nin kuzeyindeki bütün terör hatlarının varlığı ortadan kaldırılacaktır. Başka ülkelerin yaklaşımları, tavır ve davranışları bu mücadaleyi etkilemez. Bazı ülkeler bu terör kuruluşlarına destek veriyor. Sınır ötesi harekât yapılırken, olabildiği ölçüde muhtemel kayıplarımızın en aza indirilmesi noktasında gereken ne varsa yapılması gerekiyor. Arazide, orada, burada, Türkiye
'de alınması gereken tedbir, başka birtakım hamleler yapılması gerekiyorsa ki birçok adım atılması gerekiyor, atılıyor, atıldı. Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli bütün şartların olgunlaştırılması ve bunların bir araya getirilmesi gerekiyor. Arazideki ülkelerle temasS lar devam edecek" dedi.