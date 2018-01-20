İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur. O (Kılıçdaroğlu) PKK'lı teröristlerle el ele kol kola varsın yürüyüş yapsın. O bu ülkede darbe yapıldığı gece af edersiniz kaçarak Bakırköy Belediyesi Başkanı'nın evine sığınan birisi. Biz milletimizle beraber Atatürk Havalimanı'nda F-16'lar üzerimizden geçerken biz orada halkımızla milletimizle beraber el ele omuz omuza darbeye karşı ne yapacağımızı ilgili arkadaşlarımızla beraber onun planlarını yaptık. O ise televizyondan ne olduğunu ne bittiğini izliyordu, sonra utanmadan sıkılmadan önce tankların karşısına ben çıkarım diyor, geç o işi geç. Senin kilon bunu kaldırmaz işte İstanbul'a getirdiğin il başkanıyla belli oluyor nerede olduğun, her şey ortada.

Erdoğan'da Kılıçdaroğlu'na: "İstanbul'a getirdiğin il başkanından belli oluyor"

Kardeşlerim onun için daaha çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız... İhracatımız 158 milyar dolara geldi. Artık Türkiye dünyada en büyük ülkeler sıralamasında 17. sırada. Avrupa'da 6. sırada... Hedefimiz 2023'te ilk 10'da olmak.

Rabia'mıza sahip çıktığımız sürece bizi kimse yıkamayacak bunu böyle bilsinler

Biz 80 milyon tek milletiz. Çünkü biz insanları makamından, parasından dolayı değil yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Farkımız bu. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur...