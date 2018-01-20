Fahrettin Altun: Artık ok yaydan çıktı!

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bugün gelinen nokta ortada.

Karşımızda çok net bir gerçek var. Türkiye Suriye sınırının yüzde 65'i PKK tarafından kontrol ediliyor. Dahası bu terör örgütü günden güne alanını genişletiyor, ağır silahlarla donatılıyor, varlığına meşruiyet kazandırılmaya çalışılıyor. Türkiye her şeyden önce kendi ulusal güvenliği için bu terör koridoruna müdahale etmek zorunda. Ne pahasına olursa olsun!

Operasyona Afrin'den başlanacak olması da son derece kritik bir tercih.

Zira Afrin PKK'nın büyük umut bağladığı stratejik bir nokta. Terör örgütünün Akdeniz'e açılma kapısı. Bunun yanında Afrin Türkiye'de terör eylemleri gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin, intihar bombacılarının da yetiştirildiği yerlerden biri. Örgüt elemanları bu bölgeden Amanos dağları üzerinden Türkiye'ye sızıyorlar.

Bu gerçekler ortadayken ABD'nin tehditleriyle, yahut oyalama taktikleriyle Türkiye'nin geri adım atması düşünülemez. Halihazırda Türkiye'nin önünde önemli bir tarihsel fırsat var. Bu fırsat kaçarsa uzun vadeli bir terör ve istikrarsızlık dalgasıyla yüzleşmek zorunda kalırız.

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