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: Artık ok yaydan çıktı!

bugünkü yazısında ’nin operasyonunu kaleme aldı. Fahrettin Altun “Bu gerçekler ortadayken 'nin tehditleriyle, yahut oyalama taktikleriyle Türkiye'nin geri adım atması düşünülemez. “ dedi ve ekledi: “Artık ok yaydan çıktı!”

Giriş Tarihi: 20.1.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 11:51
Fahrettin Altun: Artık ok yaydan çıktı!

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bugün gelinen nokta ortada.

Karşımızda çok net bir gerçek var. Suriye sınırının yüzde 65'i tarafından kontrol ediliyor. Dahası bu terör örgütü günden güne alanını genişletiyor, ağır silahlarla donatılıyor, varlığına meşruiyet kazandırılmaya çalışılıyor. Türkiye her şeyden önce kendi ulusal güvenliği için bu terör koridoruna müdahale etmek zorunda. Ne pahasına olursa olsun!

Operasyona Afrin'den başlanacak olması da son derece kritik bir tercih.

Zira PKK'nın büyük umut bağladığı stratejik bir nokta. Terör örgütünün 'e açılma kapısı. Bunun yanında Afrin Türkiye'de terör eylemleri gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin, intihar bombacılarının da yetiştirildiği yerlerden biri. Örgüt elemanları bu bölgeden Amanos dağları üzerinden Türkiye'ye sızıyorlar.

Bu gerçekler ortadayken ABD'nin tehditleriyle, yahut oyalama taktikleriyle Türkiye'nin geri adım atması düşünülemez. Halihazırda Türkiye'nin önünde önemli bir tarihsel fırsat var. Bu fırsat kaçarsa uzun vadeli bir terör ve istikrarsızlık dalgasıyla yüzleşmek zorunda kalırız.

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Fahrettin Altun: Artık ok yaydan çıktı!
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