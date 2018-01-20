MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika Afrin operasyonu yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında Afrin operasyonunun fiilen başladığını ilan etmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "Allah ordumuzu muvaffak etsin. Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun" sözleriyle operasyonu yorumladı.

Operasyonda Türk ordusu ve Özgür Suriye Güçleri'nin (ÖSO) nihai hedefi, Afrin'deki YPG teröristlerini bölgeden çıkarmak.

BAHÇELİ BAŞBAKAN YILDIRIMLA BİR ARAYA GELECEK

Bu arada Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu akşam saat 20.00'da Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.