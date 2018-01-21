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Hatay Valiliği'nden bayrak çağrısı

Hatay Valiliği, TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekat' nedeniyle vatandaşların ev ve işyerlerine bayrak asılmasını istedi.

Giriş Tarihi: 21.1.2018 13:11 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 14:16
Hatay Valiliği'nden bayrak çağrısı

Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin'e yönelik olarak 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır. Harekatı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize İlimizin maddi manevi desteğini bildirmek anlamında Hatay'ımız genelinde tüm resmi kurum, ev ve işyerlerimizde bayraklarımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya bütün Hataylı hemşerilerimizi davet ediyoruz."

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Hatay Valiliği'nden bayrak çağrısı
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