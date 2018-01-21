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askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

askerlerinin, işgal altındaki 'da 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 21.1.2018 12:14
İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "'nın çeşitli bölgelerinde sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 16 Filistinlinin gözaltına alındığı" belirtildi.

Gözaltına alınan Filistinlilerin, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet (Şabak) subayları tarafından sorgulanmaya gönderildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı
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