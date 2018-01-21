Kaftancıoğlu’ndan terör örgütü liderine destek

Skandal
açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP
'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
'nun PKK
sempatizanlığı gün yüzüne çıktı.
Silahlı saldırı sonucu 11 Nisan 1980'de hayatını kaybeden kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu ve bütün faili meçhullerin aydınlatılması için Toplumsal Bellek Platformu'nu kuran Kaftancıoğlu, platform üzerinden devleti hedef alan açıklamalar yaptı. HDP
'nin geçtiğimiz yıllarda cezaevlerinde başlattığı açlık grevlerine ve PKK'nın sahip çıktığı çok sayıda eyleme de destek verdi. Gezi eylemlerinde ölenleri istismar eden platform DHKP-C terör örgütünün talimatıyla açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya ile 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen örgüt sempatizanlarına da sahip çıktı.
Kaftancıoğlu'nun platformu, terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ın, bazı eylemleri devletin PKK'nın üzerine yıktığı yalanını da savundu. Kaftancıoğlu 1994'te PKK saldırısı sonucu hayatını kaybeden Onat Kutlar ve Yasemin Cebenoyan olayında devleti sorumlu tuttu.
Kaftancıoğlu'nun platformunu HDP'nin çağrısı üzerine sokağa çıkan PKK'lılar tarafından vahşice öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için tek bir açıklama dahi yapmadığı anlaşıldı. Buğra OLAÇ/
ANKARA KILIÇDAROĞLU BAYKAL'I ZİYARET EDECEK
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ziyaret etmek için Almanya'ya gitti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ile birlikte Atatürk Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu, THY'nin tarifeli uçağıyla Köln'e uçtu. Cevdet ÖZDEMİR
/ SABAH