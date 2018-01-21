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lideri 'den operasyonu yorumu

Genel Başkanı , bugün fiilen başlayan ve dünyada haberi olarak geçen sınır ötesi operasyonu için "Allah ordumuzu muvaffak etsin" dedi.

Giriş Tarihi: 20.1.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 02:08
MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika Afrin operasyonu yorumu

Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın canlı yayında operasyonunun fiilen başladığını ilan etmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Bahçeli, "Allah ordumuzu muvaffak etsin. Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun" sözleriyle operasyonu yorumladı.

Operasyonda Türk ordusu ve Özgür Suriye Güçleri'nin (ÖSO) nihai hedefi, Afrin'deki teröristlerini bölgeden çıkarmak.

BAHÇELİ BAŞBAKAN YILDIRIMLA BİR ARAYA GELECEK

Bu arada Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu akşam saat 20.00'da Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Afrin operasyonu başladı' dedi, sınırdaki askeri araçlardan bu sesler yükseldi
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika Afrin operasyonu yorumu
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