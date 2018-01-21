“Sıfır hata” operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
), "terörizmle mücadele ve meşru müdafaa" hakkı çerçevesinde Afrin
'de başlattığı harekatı sivillerin zarar görmemesi için sıfır hata hassasiyetiyle sürdürüyor. Ruslar'la varılan mutabakat gereği Afrin'de açılan hava koridorunu kullanan Türk savaş uçakları istihbarat birimlerinin önceden belirlediği terör hedeflerini nokta operasyonla imha ediyor. Harekata katılan F-16 ve F-4 Terminatör 2020 uçakları, Roketsan tarafından üretilen 250 kilometre menzile sahip SOM füzeleri ile hassas güdüm kiti takılı NEB'leri (Nüfuz Edici Bomba) kullandı. Bazı bombalara operasyonun adının yazıldığı da dikkat çekti. İHA ve SİHA'lar da operasyona destek verdi. Operasyonu Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar
, Ankara'daki harekat merkezinden bizzat yönetiyor. Akar, "Sizlerin anlı şanlı tarihiminden aldığınız güç, asil milletimizin sevgisi, güveni ile bu görevden alnınızın akı ile çıkacağınıza inancımız tamdır. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat gösterilecektir" dedi. Bu arada TSK'nın kamuflaj üniformalarından da değişikliğe gidildi. Yeni kamuflajlar Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa harekat merkezinde kullanıldı.
Başbakan Binali Yıldırım
, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde Orgeneral Akar'dan bilgi aldı. Yıldırım, "Gazanız mübarek olsun" dedi.