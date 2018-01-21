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Son Dakika Haberi: Köylüler sınırına dev Türk bayrağı astı

Son dakika haberi... 'ın Hassa ilçesinde yaşayan vatandaşlar köyün tepe noktasına 'den görünecek büyüklükte dev Türk bayrağı astı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 02:08
Son Dakika Haberi: Köylüler Afrin sınırına dev Türk bayrağı astı

'ın Hassa ilçesinde, sınırının sıfır noktasında yaşayan köylüler, köyün yüksek tepesine dev Türk bayrağı astı.

Köylüler Afrin sınırına dev Türk bayrağı astı

Olası öncesi sınır birliklerine zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken, Türkiye'ye Afrin'den taciz atışı yapan / birliklerine de Türk askeri tarafından obüs ve havan toplarıyla saldırılar devam ediyor.

AFRİN'DEN GÖRÜNECEK BÜYÜKLÜKTE DEV TÜRK BAYRAĞI ASTILAR

Sınırın sıfır noktasındaki Hassa ilçesinin Sugediği Mahallesi'nde yaşayan köylüler de mahallenin tepe noktasına Afrin'den görünecek büyüklükte dev Türk bayrağı astı.

Köylüler adına konuşan Hüseyin Hasan (48), "Daha önce karşımızdaki Afrin mevzilerine kendi bayraklarını asmışlardı ancak daha sonra askerimiz oraları bombalayınca indirdiler. Biz de rengimizi belli etmek için Türk bayrağımızı köyün tepesine kendi imkanlarımızla astık. Bayrak demek namus demektir" diye konuştu.

Vatandaşlar evlerini Türk bayraklarıyla donattı

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Son Dakika Haberi: Köylüler Afrin sınırına dev Türk bayrağı astı
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