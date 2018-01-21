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Terörist inleri yerle bir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Operasyon fiilen başladı” açıklamasının ardından, Türk Hava Kuvvetleri 72 uçakla Afrin’deki bölücü terör örgütü hedeflerine bomba yağdırdı

UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2018 05:30 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 05:35
Terörist inleri yerle bir
Cumhurbaşkanı , dün partisinin Kütahya il kongresinde "Afrin'e yönelik operasyonun fiilen başladığını" açıkladı.
Bu açıklamanın geldiği dakikalarda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay ve Kilis hatlarında Afrin'e sıfır noktasında konuşlandı. Güney hatlarında da İdlib, Dar İzzah bölgesinde namlular Afrin'e çevrildi.
Türk topçusu obüslerle / mevzilerini ateş altına almayı sürdürdü.

72 UÇAK, 108 HEDEFİ İMHA ETTİ
Teröristlere en büyük darbe ise 17.00'den itibaren inmeye başladı. Diyarbakır, Konya, Eskişehir ve Malatya'dan kalkan 72 savaş uçağı Afrin'deki terör yuvalarını hedef aldı.
7 bölgede tespit edilen, PYD/PKK ve terör örgütlerine ait sığınak, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef yerle bir edildi.

HAVAALANI DA VURULDU
'nın vurduğu hedefler arasında, Afrin'in doğusunda bulunan bölücü terör örgütü işgalindeki Minniğ askeri havaalanının da bulunduğu kaydedildi.
Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, 72 uçağın görevlerini tamamlayarak emniyetle üslerine döndükleri belirtildi.

TANKLAR SURİYE'YE GEÇTİ
Kuzey, güney ve batıda TSK unsurları konuşlanırken, Afrin'in doğu hatlarında da 7 bin Özgür Ordusu () savaşçısı bulunuyor.
TSK'nın sınır hattı ve Suriye'ye sevkıyatı da sürüyor. Gece Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Leopard tankları, Suriye tarafına geçti.
Halit TURAN-Sırrıberk ARSLAN-Hüseyin KAÇAR/ SABAH




Minniğ Havaalanı çevresindeki operasyondan kaçmaya çalışan yaklaşık 120 PYD/PKK'lı, F-16'larla tam isabetle vurularak imha edildi.

SİVİL KIYAFET GİYDİLER
PYD/PKK üyelerinin söz konusu atışlar karşısında yeni bir oyun içine girdiği belirlendi. Terör örgütünün bölgedeki sözde üst düzey yöneticilerinin telsiz konuşmalarından, öldürülen teröristlerin "sivil" olarak kamuoyuna yansıtılmasının planlandığı tespit edildi. Mevzilerdeki teröristlere sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri konusunda talimat verildiği tespit edildi. Bölgedeki kaynaklara göre, Afrin'den ayrılmak isteyen sivillere izin vermeyen bölücü örgüt, halkı canlı kalkan olarak kullanmak istiyor.



VURDU ÖRGÜTTEN KAÇIŞ BAŞLADI
Operasyon üzerine Afrin'den kaçan biri çocuk 3 PKK/PYD'li, Mare'de ÖSO'ya teslim oldu. PKK'lılar Azez'e getirildi.

HAREKATIN KOD ADI 'ZEYTİN DALI'
Genelkurmay Başkanlığı, harekatın adını "Zeytin Dalı" olarak duyurdu. Açıklamada, harekatın amacı, "Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" ifadeleriyle anlatıldı.
Gerekçe olarak da terörle mücadeleye vurgu yapılarak "Meşru Müdafaa Hakkı" ifadesi kullanıldı, sivillere karşı hassasiyet de vurgulandı.



ELLER "ZAFER" İÇİN AÇILDI
Vatandaşlar Mehmetçiğin zaferi için tüm camilerde dua etti. Diyanet'in mesajı doğrultusunda da tüm camilerde yatsı ve sabah namazları sonrasında Fetih Suresi okundu.



SINIRDA FETİH MARŞI
Operasyonun başladığı dakikalarda, sınırda devriye görevi yapan bir askeri araçtan "Fetih Marşı" çalındı.



RUS ASKERLERİ ÇEKİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Afrin'de bulunan askerlerinin, güvenliklerinin sağlanması için Tel Rıfat'a sevk edildiğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine Galloway ise "Türkiye'nin PKK hakkındaki kaygılarını anlıyoruz" dedi.

ABD PROVOKE ETTİ
Rusya Savunma Bakanlığı, yaşananlarla ilgili ABD'yi de suçladı. Açıklamada, "Pentagon'un Suriye'deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin etmesi nedeniyle Türkiye, Afrin'e yönelik operasyan başlattı" denildi.
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Terörist inleri yerle bir
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