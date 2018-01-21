Terörist inleri yerle bir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün partisinin Kütahya il kongresinde "Afrin'e yönelik operasyonun fiilen başladığını" açıkladı.
Bu açıklamanın geldiği dakikalarda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay ve Kilis hatlarında Afrin'e sıfır noktasında konuşlandı. Güney hatlarında da İdlib, Dar İzzah bölgesinde namlular Afrin'e çevrildi.
Türk topçusu obüslerle PYD
/PKK
mevzilerini ateş altına almayı sürdürdü. 72 UÇAK, 108 HEDEFİ İMHA ETTİ
Teröristlere en büyük darbe ise 17.00'den
itibaren inmeye başladı. Diyarbakır, Konya,
Eskişehir ve Malatya'dan kalkan 72 savaş uçağı
Afrin'deki terör yuvalarını hedef aldı.
7 bölgede tespit edilen, PYD/PKK ve DEAŞ
terör örgütlerine ait sığınak, barınak ve
mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef
yerle bir edildi. HAVAALANI DA VURULDU TSK
'nın vurduğu hedefler arasında,
Afrin'in doğusunda bulunan bölücü terör örgütü
işgalindeki Minniğ askeri havaalanının da
bulunduğu kaydedildi.
Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında,
72 uçağın görevlerini tamamlayarak emniyetle
üslerine döndükleri belirtildi. TANKLAR SURİYE'YE GEÇTİ
Kuzey, güney ve batıda
TSK unsurları konuşlanırken,
Afrin'in doğu hatlarında
da 7 bin Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO
)
savaşçısı bulunuyor.
TSK'nın sınır
hattı ve Suriye'ye
sevkıyatı da sürüyor. Gece Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Leopard tankları, Suriye tarafına geçti. Halit TURAN-Sırrıberk ARSLAN-Hüseyin KAÇAR/
SABAH
Minniğ Havaalanı çevresindeki operasyondan kaçmaya çalışan yaklaşık 120 PYD/PKK'lı, F-16'larla tam isabetle vurularak imha edildi. SİVİL KIYAFET GİYDİLER
PYD/PKK üyelerinin söz konusu atışlar karşısında yeni bir oyun içine girdiği belirlendi. Terör örgütünün bölgedeki sözde üst düzey yöneticilerinin telsiz konuşmalarından, öldürülen teröristlerin "sivil" olarak kamuoyuna yansıtılmasının planlandığı tespit edildi. Mevzilerdeki teröristlere sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri konusunda talimat verildiği tespit edildi. Bölgedeki kaynaklara göre, Afrin'den ayrılmak isteyen sivillere izin vermeyen bölücü örgüt, halkı canlı kalkan olarak kullanmak istiyor.
TÜRKİYE VURDU ÖRGÜTTEN KAÇIŞ BAŞLADI
Operasyon üzerine Afrin'den kaçan biri çocuk 3 PKK/PYD'li, Mare'de ÖSO'ya teslim oldu. PKK'lılar Azez'e getirildi. HAREKATIN KOD ADI 'ZEYTİN DALI'
Genelkurmay Başkanlığı, harekatın adını "Zeytin Dalı" olarak duyurdu. Açıklamada, harekatın amacı, "Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" ifadeleriyle anlatıldı.
Gerekçe olarak da terörle mücadeleye vurgu yapılarak "Meşru Müdafaa Hakkı" ifadesi kullanıldı, sivillere karşı hassasiyet de vurgulandı. ELLER "ZAFER" İÇİN AÇILDI
Vatandaşlar Mehmetçiğin zaferi için tüm camilerde dua etti. Diyanet'in mesajı doğrultusunda da tüm camilerde yatsı ve sabah namazları sonrasında Fetih Suresi okundu. SINIRDA FETİH MARŞI
Operasyonun başladığı dakikalarda, sınırda devriye görevi yapan bir askeri araçtan "Fetih Marşı" çalındı. RUS ASKERLERİ ÇEKİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Afrin'de bulunan askerlerinin, güvenliklerinin sağlanması için Tel Rıfat'a sevk edildiğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine Galloway ise "Türkiye'nin PKK hakkındaki kaygılarını anlıyoruz" dedi. ABD PROVOKE ETTİ
Rusya Savunma Bakanlığı, yaşananlarla ilgili ABD'yi de suçladı. Açıklamada, "Pentagon'un Suriye'deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin etmesi nedeniyle Türkiye, Afrin'e yönelik operasyan başlattı" denildi.