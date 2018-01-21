The Guardian'dan büyük skandal: Operasyon haberlerini YPG kaynaklarından haberleştiriyorlar

Türkiye dün terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı geniş kapsamlı harekat başlattı. Önce topçu ateşiyle terör örgütüne ait mevziler vuruldu ve sonrasında hava ve kara harekatlarıyla terör hedeflerine büyük bir operasyon başlatıldı. TSK'nın belirlediği hedefler tam isabetle imha edildi.

OPERASYONU GÖLGELEMEK İÇİN YALAN HABERLERE BAŞVURUYORLAR!

Operasyon başarılı bir şekilde devam ederken terör örgütüne yakın medya kuruluşları ve İngiliz The Guardian gazetesi yalan haberlere başvurdu. İngiliz gazetesi Türkiye'nin daha önce açıklama yapmasına rağmen, terör örgütünün sözcülerine dayandırarak, TSK'nın sivilleri hedef aldığı yalanına imza attı.

Türkiye'nin operasyonlarını gölgelemek için ortaya atılan iddialar ise kısa sürede yalanlandı.

GÖRÜNTÜLER YALANLANMIŞTI!

TSK'nın Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonları gölgelemek için dün sosyal medyada terör örgütü yandaşları tarafından bir görsel yayınlandı ve görselin F-16'lar tarafından vurulan bir çocuğa ait olduğu iddiası ortaya atıldı fakat kısa sürede o görselin Kuveyt'teki bir yangına ait olduğu anlaşıldı.