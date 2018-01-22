Ankara Valiliğinden flaş yasak

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı devam ettiği sürece park, bahçe, genel yollar, kamu binalarının önleri ve umuma açık alanlarda düzenlenecek açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklamaları, açlık grevi, oturma eylemi, konser, şenlik, şölen ve benzeri izinsiz eylemlerin yasaklandığı belirtildi.

Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarınca sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla Zeytin Dalı operasyonunu protesto etmek amacıyla Ankara'nın muhtelif yerlerinde birtakım eylem ve etkinlikler yapılacağına dair istihbari bilgilerin elde edildiğinin belirtildiği açıklamada, bu tür eylemlerin, umuma açık alanları, meydanları, yolları, parkları ve diğer dinlenme mekanlarını kullanan vatandaşlar ile eylemi gerçekleştiren şahıslar arasında, istenmeyen olayların yaşanmasına yol açabileceği, eylemler sırasında, terör örgütlerinin katılımcılar ve vatandaşlarımıza yönelik bombalı eylemler yapabileceği yönünde istihbari duyumlar alındığı vurgulandı.

"Bu sebeple, 21 Ocak 2018 tarihinden itibaren, Zeytin Dalı Operasyonu devam ettiği sürece park, bahçe, genel yollar, kamu binalarının önleri ve umuma açık alanlarda düzenlenecek açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklamaları, açlık grevi, oturma eylemi, konser, şenlik, şölen ve benzeri eylem ve etkinlikler, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17'nci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda Valiliğimizden izin alınarak yapılacaktır. Yukarıda belirtilen düzenlemelere uymayanlar hakkında, fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ile 28'nci maddeleri, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m maddesi ile 25/b maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ile 66'ncı madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır."