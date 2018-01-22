Başbakan Yıldırım: 170'ten fazla hedef imha edildi

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Basına kapalı olarak yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Yıldırım ve Kılıçdaroğlu ortak basın açıklaması yaptı.

"OPERASYON KAÇINILMAZ OLARAK ÜLKENİN GÜNDEMİNE GELDİ"



Kılıçdaroğlu, "Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Başbakan lütfedip bilgi verdiler. Şunu açıkla ifade etmek gerekiyor; Türkiye'nin sınır güvenliği çok ama çok önemlidir. Bulunduğumuz coğrafya sınır güvenliğine önem vermemiz gerektiğini zorunlu kılıyor. Bu bağlamda Zeytin Dalı Operasyonu kaçınılmaz olarak ülkenin gündemine gelmiştir. Kahraman askerlerimiz mücadelelerini sürdürüyorlar. En büyük arzumuz kimsenin burnu kanamadan, görevlerini yapıp ülkemize dönmeleridir" dedi.

"ASKERLERİMİZ SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE KATKI YAPIYORLAR"



Suriye'nin toprak bütünlüğünün de çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla askerlerimiz görev yaparken bir taraftan terör ve terör örgütünü cezalandırırken öte yandan Suriye'nin toprak bütünlüğüne aslında bir anlamda katkı yapıyorlar. Bu bağlamda biz kahraman ordumuzun görevini başarıyla yerine getirmesini arzuluyoruz, istiyoruz. Allah onlara yardımcı olsun, en büyük dileğimiz bu" diye konuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM: "AFRİN'E YAPILAN HAREKAT BİR BARIŞ HAREKATIDIR"



Başbakan Yıldırım da 20 Ocak itibariyle, Suriye'nin Afrin bölgesinde uzun süreden beri konuşlanmış terör faaliyetlerini yok etmek amacıyla Zeytin Dalı Harekatı başlatıldığını belirtirken, "Bu ad çok anlamlı çünkü Afrin zeytiniyle meşhur bölge. Afrin'e yapılan harekat bir barış harekatıdır; Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen ve diğer etnik gruplara sahip yerel halkın PKK, DEAŞ terörünün baskısından kurtarılması, özgürlüğüne kavuşturulması, yerlerinden yurtlarından edilmesinin önüne geçilmesi" dedi.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI HASSASİYETİMİZ"



Kılıçdaroğlu'nun da söz ettiği gibi hassasiyetlerinin olduğunu ifade eden Yıldırım, "Hassasiyetlerimiz nedir; Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede terör örgütlerinin baskı, zulüm yaparak halkı yıldırmalarının önüne geçilmesi. Bütün bunu yaparken de tabi ki sivillerin zarar görmemesi" diye konuştu.

İLK İKİ GÜNDE 170'DEN FAZLA HEDEF İMHA EDİLDİ"-





Harekatın başarıyla devam ettiğini kaydeden Yıldırım, şu bilgileri verdi:



"İlk iki günde yapılan çalışmalarda 100'ün üzerinde uçakla belirlenen 170'den fazla hedef imha edilmiş ve uçaklarımız görevini tamamlayarak yerlerine dönmüştür. 21 Ocak itibariyle de kara harekatı başlamış bulunmaktadır, şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yoktur. Ancak Kilis'te konuşlu askerlerimize taciz saldırıları olmuş ve bir askerimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Dün akşam saat 22.00 sıralarında icra edilen hava harekatı ile daha önce Reyhanlı ve Kilis'e roket gönderen Afrin'deki nokta bombalanmış ve etkisiz hale getirilmiştir. Ancak geçtiğimiz süre içerisinde Kırıkhan'a yine bir füze gönderilmiş ve bir TEDAŞ görevlisi şehit olmuştur. Bu konuyla ilgili de gerekli çalışmalar sürdürülmektedir."



-TEŞEKKÜR ETTİ: "MİLLETİM ADINA, HÜKÜMETİM ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"-



Yıldırım, harekata 80 milyonun tek yürek halinde destek verdiğini ifade ederek, "Aynı zamanda siyasi partilerimiz; başta ana muhalefet partisi ve değerli Genel Başkanı olmak üzere ve MHP de bu harekata tam destek vermektedir. Harekatın karşısında cılız, bazı çatlak sesler çıkmakla beraber kayda değer, yurt çapında bir toplumsal olay meydana gelmemiştir. Gerek sosyal medyada gerek geleneksel medyada yapılan bazı açıklamalar, yasalara aykırı, bölücülüğe ve halkı isyana çağıran açıklamaların muhatapları hakkında da gerekli soruşturmalar yapılmaktadır. İnşallah kısa süre içerisinde bu harekatı tamamlayıp hem Afrin'de yaşayan insanların huzura kavuşması hem de ülkemize, sınırlarımıza, Hatay'da, Kilis'te civarda bulunan karakollarımıza, köylerimize, ilçelerimize saldırıların ve tehditlerin ortadan kaldırılması sağlanmış olacaktır. Bir kez daha CHP Sayın Genel Başkanı'na teşekkür ediyorum, verdikleri destekten dolayı, milletim adına, hükümetim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.