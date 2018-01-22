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ÖSO kampına roketli saldırı!

Giriş Tarihi: 22.1.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 14:30
ÖSO kampına roketli saldırı!

Hatay'da bulunan ÖSO mensuplarının bulunduğu kampa roketli saldırı düzenlendi. 2 ölü, 12 yaralı.

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ÖSO kampına roketli saldırı!
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