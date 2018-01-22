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Reyhanlı'ya roket atan iki hedef imha edildi

Terör örgütü / tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi 'nın hava harekatıyla imha edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2018 23:07 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 01:51
Reyhanlı'ya roket atan iki hedef imha edildi

Terör örgütü / tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik 1 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

PYD/PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik düzenlenen 11 roketli saldırıda, 1 Suriyeli sivil ölmüş, 16'sı Suriyeli 46 sivil yaralanmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütünün saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Saldırıların gerçekleştirildiği mevzilerin hedef tespit radarlarıyla belirlenmesi sonrasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, söz konusu saldırıların yapıldığı iki mevziye yönelik hava harekatı düzenledi.

Teröristlerce kullanılan mevziler, jetler tarafından imha edildi.

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Reyhanlı'ya roket atan iki hedef imha edildi
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