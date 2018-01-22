Rusya ile muhatabız ABD’de net duruş yok

Başbakan
ve AK Parti
Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, dün sabah medya temsilcileriyle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Yıldırım, Afrin'e Zeytin Dalı
Harekâtı'nın ayrıntılarını şöyle anlattı:
Harekât, terör unsurları bölgeden temizleninceye kadar devam edecek. Milletimizin harekata desteği tamdır. Harekâtın planlama ve icrasında, sadece bahse konu terör unsurlarıyla, bu unsurlara ait barınak, silah, sığınak, mevzi, araç ve gereç hedef alınmıştır. Sivil halkın zarar görmemesi için her türlü hassasiyet gösteriliyor. Yüzde 70-75 oranında yerli ve milli mühimmat kullanılıyoruz.
(ABD'nin desteği) Bu bölgeye yönelik her türlü lojistik destek bu operasyonun hedefidir. Bu kadar net ve açık söylüyorum. Bu noktaya kolay gelinmedi, çok çetin müzakereler oldu. 20-30 KM'LİK GÜVENLİK BANDI
Operasyon 4 safhadan oluşuyor. Birinci safha bir kere sınırlarımızdan içeri doğru güvenli bir alanın oluşturulması. Azez bölgesinden başlayarak, kuzey batıya doğru, oradan tekrar güney batıya doğru 130 kilometrelik Afrin bölgesinin bir güvenli şerit oluşturulması, derinliği 20-30 kilometre. İlk hedef orada güvenli bir alan oluşturacağız ki ondan sonra terör unsurlarını yok etmek için oraya ayağımızı sağlam basmamız lazım. Daha sonra gerek Afrin merkezinde gerekse diğer bölgelerinde yerleşik bu terör örgütlerinin yok edilmesi için çalışma yapılacak.
Sahadaki durum netleştikçe süre netleşecek. Güneye kaçıp sivil halkın arasına karışacaklar, orada da belki sivil halkı kalkan olarak kullanacaklar. O bakımdan ikinci, üçüncü, dördüncü safhalar daha titiz çalışmayı gerektirecek. O bakımdan ilk safahatı bizim için çok önemli. Buradan 20-30 kilometrelik bir bandı güvenli alan haline getirdiğimiz zaman sonraki işlerin önemi biraz daha azalıyor. O bir temizlik harekatına dönüşüyor. Orada çok aceleci davranmamıza ihtiyaç yok. RUSYA ÜZERİNDEN GÖRÜŞME
Bu harekat başlamadan önce diplomatik alanda, askeri temaslarda yapılması gereken her şey yapıldı, Rusya ile Amerika ile İran ile... Rejimle görüşülmedi, rejimle Rusya üzerinde görüşülmek suretiyle mutabakat sağlandı. Rusya'nın bu harekatla ilgili şu anda bize karşı herhangi olumsuz tutumu yok. Buna hava sahası
nın kullanılması da dahil. Hava sahasının kullanılması konusunda rejimin yönetilmesi, sevk ve idaresi görevini Rusya yerine getiriyor. Biz doğrudan Rusya'ya muhatabız. Amerika'da bir kafa karışıklığı var, herkes ayrı telden çalıyor. Bir net duruş yok ama buraya karşı da 'Yapmayın, etmeyin' tarzında keskin bir şey de yok.
İran'la da görüşüldü. İran'ın herhangi karşı çıkma durumu yok ama bazı endişeleri var. Onu bizlerle paylaşıyor. Biz de bu endişeleri tabii ki dikkate alacağız. Hava sahasının kullanılmasıyla beraber bir teknik sorun yaşandı kısa süreli ama aşıldı. O, bize karşı bir cevap verme amaçlı değil, oradaki sistemler otomatik olarak devreye girdiği için onları tekrar gözden geçirdiler, düzelttiler. MED YAYA AFRİN TEŞEKKÜRÜ
Medya
temsilcilerine dünkü manşetler için teşekkür eden Yıldırım, "Aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi görüş farklılıklarımızı, duruşlarımızı, dikkate almadan ülke menfaati için, milletin geleceği için çok güzel bir fotoğraf gösterdiniz. Esasen bugün buradaki fotoğraf da bunun aynısıdır. Burada bugün bize karşı muhalefet içinde olan da olmayan da bütün medya mensupları, yazılı ,görsel bir arada. Çünkü bu mesele milli meseledir" diye konuştu. BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜK
Harekatla ilgili Bahçeli
ile görüştüğünü belirten Yıldırım, "Aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu ile Almanya'da olduğu için yüz yüze görüşemedik, telefonla görüştük. O da operasyonu destekliyor. Hava sahasının kullanılması konusunda endişesi vardı. Onu da açıkladık ve endişesini de giderdik" dedi. ZEYTİN DALI İSMİ BAŞBAKAN
Yıldırım, Zeytin Dalı Harekâtı'nın ismini ise şöyle anlattı: Afrin'de suçu, günahı olmayan masum insanlara zeytin dalı uzatıyoruz. Suriye'nin barışı, geleceği için, toprak bütünlüğü için terörün sona erdirilmesi için zeytin dalını uzatıyoruz. Zeytinleri masum insanlara, dalları da terör örgütlerine veriyoruz.