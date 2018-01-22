Sosyal medya teröristlerine yeni operasyon!

Türkiye'nin Afrin'e yönelik 'terörü süpürme operasyonu' Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı, arama, el koyma talimatı verildi.

Bodrumda ikamet eden ve de HDP Muğla İl Eşbaşkanı F.A ile birlikte M.P ve Z.H nin sosyal medya hesapları üzerinde inceleme yapan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Büro Amirliği suç içerikli paylaşımlar tespit etti. Bodrum Başsavcılığı'nca 3 kişinin gözaltına alınması talimatı verildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Şüphelilerin Facebook hesaplarında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine mesajlar paylaştıkları, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek; terör örgütünün propagandasını yaptıkları saptandı.

Bodrum Başsavcılığı'nın koordine ettiği operasyon sürüyor…