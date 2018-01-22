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teröristlerine yeni operasyon!

Türkiye’nin Afrin’e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında savcılıklarca işlem yapılmaya devam ediliyor. Bodrum’da halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 14:56
Sosyal medya teröristlerine yeni operasyon!

Türkiye'nin Afrin'e yönelik 'terörü süpürme operasyonu' Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı, arama, el koyma talimatı verildi.

Bodrumda ikamet eden ve de Muğla İl Eşbaşkanı F.A ile birlikte M.P ve Z.H nin sosyal medya hesapları üzerinde inceleme yapan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Büro Amirliği suç içerikli paylaşımlar tespit etti. Bodrum Başsavcılığı'nca 3 kişinin gözaltına alınması talimatı verildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Şüphelilerin Facebook hesaplarında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine mesajlar paylaştıkları, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek; terör örgütünün propagandasını yaptıkları saptandı.

Bodrum Başsavcılığı'nın koordine ettiği operasyon sürüyor…

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Sosyal medya teröristlerine yeni operasyon!
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