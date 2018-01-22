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te son dakika gelişmesi!

Son dakika haberi... çerçevesinde çıkartılan 696 sayılı kapsamındaki düzenlemeyle darbe ve terör suçlarından tutuklu ve hükümlülerin duruşma için ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda giyecekleri "ler" Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne getirildi. Uygulamanın, konuyla ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından başlayacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 15:52

Olağanüstü Hal () çerçevesinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname () kapsamındaki düzenlemeyle darbe ve terör suçlarından tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda giyecekleri "ler" Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne getirildi.

BADEM KURUSU VE GRİ TULUMLAR CEZAEVLERİNE GÖNDERİLDİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 696 sayılı KHK kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanların giyecekleri badem kurusu ve gri renkli tulumlar, cezaevlerine gönderildi.

Cezaevinin deposunda tutulan kıyafetler, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından, duruşma için ceza infaz kurumu dışına çıkarılan tutuklu veya hükümlülere giydirilecek.

Düzenlemeyle, ülke genelinde yargılanan 6 bin 800 kişinin badem kurusu renginde, 51 bin 700 kişinin de gri renkte tek tip kıyafetle duruşmalara katılacağı belirtilmişti.

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Tek tip kıyafette son dakika gelişmesi!
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