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TSK terör örgütlerini vurdu, tepki 'den geldi

'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı 'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş'ı rahatsız etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 11:37
TSK terör örgütlerini vurdu, tepki BAE'den geldi

'nin terörü bitirme misyonu ile El-Bab'dan başlattığı operasyon, Hatay sınırındaki Afrin'e kadar geldi. Üçüncü gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı'na tepki veren ülkeler yine şaşırtmadı.

BAE RAHATSIZ OLDU

ABD, , , İran ve 'dan endişe mesajları alan harekata son tepki Körfez'den geldi. 'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Afrin'de gerçekleştirilen operasyonun Arapların güvenliğine tehdit oluşturacağını belirtti.

ARAP ÜLKELERİ YOL GEÇEN HANI OLUYOR

Karakaş, "Afrin'i çevreleyen gelişmeler, Arap ulusal güvenliğini gerçekçi ve çağdaş bir temelde yeniden kurmanın ve onarmanın önemini bir kez daha doğrulamıştır, aksi taktirde birliğin olmaması durumunda Arap ülkeleri yol geçen hanı oluyor."dedi.

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TSK terör örgütlerini vurdu, tepki BAE'den geldi
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