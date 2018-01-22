TSK terör örgütlerini vurdu, tepki BAE'den geldi

Türkiye'nin terörü bitirme misyonu ile El-Bab'dan başlattığı operasyon, Hatay sınırındaki Afrin'e kadar geldi. Üçüncü gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı'na tepki veren ülkeler yine şaşırtmadı.



BAE RAHATSIZ OLDU



ABD, Mısır, Fransa, İran ve Almanya'dan endişe mesajları alan harekata son tepki Körfez'den geldi. BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Afrin'de gerçekleştirilen operasyonun Arapların güvenliğine tehdit oluşturacağını belirtti.

ARAP ÜLKELERİ YOL GEÇEN HANI OLUYOR



Karakaş, "Afrin'i çevreleyen gelişmeler, Arap ulusal güvenliğini gerçekçi ve çağdaş bir temelde yeniden kurmanın ve onarmanın önemini bir kez daha doğrulamıştır, aksi taktirde birliğin olmaması durumunda Arap ülkeleri yol geçen hanı oluyor."dedi.