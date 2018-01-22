Yerli ve milli operasyon...

Zeytindalı Harekâtı'nda kullanılan silahlar, yüzde 70 oranında millileşen savunma sanayisinin de bir yansıması. SİHA
, İHA ve İKU'lar bölgede 24 saat esasına göre görev yapıyor. Milli mühimmatların ve yerli kara silah sistemlerinin kullandığı harekâta, milli imkânlarla modernize edilen tanklar da katılıyor. BAYRAKTAR VE CİRİT FÜZELERİ
ABD Predatörleri vermeyince Türkiye önce kendi İHA'larını yapmayı başardı. Sonra da bu İHA'lar silahlı hale getirilerek, terör örgütüne karşı kullanılmaya başlandı. Bayraktar, Cirit ve Sakarya
ÇNRA füzeleriyle teröristler imha ediliyor. Kara Kuvvetleri envanterinde bulunan İnsanlı Keşif Uçakları'nın (İKU) gelişmiş kamera sistemleriyle 24 saat esasına göre Afrin izlenerek, bütün hedefler anlık olarak tespit ediliyor.
Dün başlayan kara harekâtında Türkiye'nin milli imkânlarla modernize ettiği M60-T ve Leopard tankları kullanılıyor. Bu tanklar, aynı zamanda Akkor Koruma Sistemi ile donatıldı.
Afrin'de, 2014'te ASELSAN
tarafından TSK
'ya teslim edilen Türkiye'nin ilk milli havan tespit radarı Serhat da görev yapıyor. Ayrıca füzeleri havada imha edebilen Korkut da ateşe hazır bekliyor. "TSK'YA DESTEK İÇİN SAHADAYIZ "
Türk
Silahlı Kuvvetleri'ne İHA'ları üreten Baykar firmasının Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
ile Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın oğlu Bilal Erdoğan
, İHA kumanda merkezinden harekatı izledi. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Milli İHA'larımız Afrin'de görev başında. Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız" ifadelerini kullandı. ENGEREK BULDU, FIRTINA OBÜSLERİ VURDU
Sınır hattında bulunan yerli yapımı T-155 tipi fırtına obüsleri, ASELSAN'ın ürettiği lazer işaretleme sistemi Engerek tarafından belirlenen hedefleri ateş altına aldı. NEB'LER YERLE BİR ETTİ Diyarbakır
, Malatya
ve Konya'dan havalanan jetler, 250 km menzile sahip SOM füzeleri ile Hassas Güdüm Kiti takılı Nüfuz Edici Bomba (NEB) kullanıldı. NEB, yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılan ve ardışık delici harp başlığı teknolojisine sahip Türkiye'de geliştirilen ilk beton delici mühimmat olarak biliniyor.