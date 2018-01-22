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Yürekten uğurladık

Giriş Tarihi: 22.1.2018
Yürekten uğurladık

Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında önceki gece yurdun çeşitli illerinden başlayan askeri sevkıyat dün de devam etti. Sınırdaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando, obüs ve tanklar, 'daki sınır birliklerine konuşlandırıldı. Adıyaman'dan, 90 kişilik jandarma özel harekât personeli sınır kentlerine sevk edildi. Şehit Er Özgür Güven Kışlası'ndan çıkan, özel harekât personelini taşıyan 2 otobüs, güvenlik önlemleri arasında, sınır kentlerine gitmek üzere Adıyaman'dan ayrıldı. Otobüslerin geçişini görenler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, tezahüratlar yaparak askerlere destek verdi. Jandarma özel harekât personelinin, 'Zeytin Dalı' harekâtı için sınır kentlerine sevk edildiği belirtildi.

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