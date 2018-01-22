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'Zeytin Dalı Harekatı'na kadın desteği

Askerlik Şubesine başvuran Songül Sütci, "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak istediğini söyleyerek askere alınmak için dilekçe verdi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 14:18
'Zeytin Dalı Harekatı'na kadın desteği

'da 45 yaşındaki Songül Sütci, "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak istediğini belirterek bir dilekçeyle Burdur Askerlik Şubesine başvurdu.

Özel güvenlik görevlisi olan Songül Sütci, Burdur Askerlik Şubesine gelerek dilekçe verdi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Sütci, "Şu an çalışmıyorum. Burdur'da bir kadın olarak ben de askerimizin, polisimizin yanındayım. Askerlik vasıflarını taşıyorum, çağrılmayı bekliyorum. Bir 'Alo' demeleri yeterli." dedi.

AA muhabirine konuşan Songül Sütci, özellikle "Zeytin Dalı Harekatı"na katılmak için başvurduğunu belirterek "Askerin polisin başı ağrısa benim canım yanar. Eğer kabul görürse böyle bir harekata katılmak benim için onur olacaktır." diye konuştu.

Sütci, aslında dün farklı meslek gruplarından dört kadın arkadaşıyla başvuru yapmayı planladıklarını ancak müsait olamadıklarını, gelecek günlerde onların da başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Sütci, gazetecilere de gösterdiği dilekçesinde, "Ben Songül Sütci, 1973 doğumluyum. Burdurluyum. Askerimin, polisimin 24 saat yanındayım. Askere kaydolmak için geldim, korucu da olurum. Saygılarımla bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.

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'Zeytin Dalı Harekatı'na kadın desteği
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