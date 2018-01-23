Afrin operasyonuna yönelik terör propagandasına 4 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin terör ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımlarının takip edildiği belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletimiz adına, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları takip edilmekte, gerekli tespitler yapılmaktadır. Bununla birlikte, ilimiz sınırları içerisinde terör örgütlerine destek ve provokasyon amaçlı gösteri veya taşkınlık yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilecek talimatlar doğrultusunda yasal gereğinin yapılması için ilgili kolluk birimleri bilgilendirilmiştir. Bu kapsamda, M.Y., Z.R., M.N. ve H.Y. isimli şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılarak gözaltına alınmıştır. Suç unsuru taşıyan haber ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin tespitler devam etmektedir."

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