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: Her türlü hamleden çekinmeyiz

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018
Berat Albayrak: Her türlü hamleden çekinmeyiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 'da Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne katıldı. Albayrak şunları kaydetti: "Dün kahraman ordumuz 'da ne yaptıysa bugün de Afrin'de aynı hedeflerine yürüyor. Birileri gibi demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal niyetimiz yok. Tek amacımız milli bekamıza yönelenleri boğmaktır. Dün bağımsızlığımıza istiklalimize göz dikenleri nasıl perişan ettiysek, bugün de aynısını yapmaya muktediriz. Kimse olaylara seyirci kalmamızı beklemesin, akıl vermeye kalkmasın. Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, yurt içinde ve dışında her türlü hamleyi yapacağız.
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Berat Albayrak: Her türlü hamleden çekinmeyiz
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