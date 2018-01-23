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, yarın Trump ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı 'ın yarın görüşeceğini söyledi. Görüşme talebinin Trump'tan geldiği öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018 19:28 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Trump ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı 'ın yarın telefonda görüşeceğini belirterek "Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu." dedi.

Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Tillerson ile yapılan görüşmede daha çok Suriye'nin ele alındığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin PYD/PKK'ya verilen silahlardan duyduğu rahatsızlığın tekrar dile getirildiğini söyledi.

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Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca, daha önce Vancouver'da da gündeme getirdiğimiz teröristlerden sözde ordu kurulmasıyla ilgili, Türkiye'de duyulan rahatsızlığı gündeme getirdik. (Tillerson) YPG'nin burada bir oluşum içine girmeleri için bir destek vermediklerini, siyasi oluşum da dahil bir destek vermediklerini bugün vurguladı. Yarın zaten iki başkan da telefonda görüşecek, onu söyledi. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Trump ile görüşecek
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