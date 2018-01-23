FETÖ de aynı safta

FETÖ'nün firari kalemşorları, teröristler ve yandaşlarının yaptığı gibi Zeytin Dalı Harekâtı'nı hedef aldı. İşte FETÖ'cülerin terörle işbirliğini gösteren bazı mesajlar:

HER İHANETTE VARLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'daki konuşması sırasında tekbir getirilmesinden rahatsızlık duyan eski Today's Zaman Ankara Temsilcisi, firari Abdullah Bozkurt, "Gaza gelen destekçileri, coşku içinde Allahuekber sloganı attı" diye yazdı.

ABD'ye kaçan firari yazar Tuncay Opçin, "Türkiye ne zaman otoriterleşse, ilk bedel ödeyen hep Kürtler olur. Her şey değişir ancak bu kural değişmez" ifadelerine yer verdi.

FETÖ'nün kalemşorlarından Emre Uslu da, camilerde Fetih suresi okunmasından rahatsızlık duydu. Uslu, "Kürt illeri" olarak tanımladığı kentlerde de "Surenin okunup okunmadığını merak ettiğini, bu durumun camilerin ve dinin bölünmesi olduğunu" öne sürdü.

NATO VE BATI KAYGISI...

Today's Zaman gazetesinin kaçak eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş ise NATO ve Batı'ya göz kırpan mesajlar verdi. 15 Temmuz ihanet girişiminin bildirisinden tanıdık o ifadelerde Keneş, "Türkiye'nin, NATO ve Batı ekseninin hassasiyetlerini hiç umursamadan sadece Moskova'yı muhatap aldığını" yazdı. Keneş, sosyal medya hesabında #AfrinSavasınaHayır etiketini de kullandı.

FETÖ ile bağlantılı olduğu için kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Federasyonu'nun (TUSKON) Brüksel temsilcisi Serdar Yeşilyurt da, "Eğer 'kardeşiz diyorsan, kardeşin yanlış yapsa bile ona zarar vermeden yaparsın elinden geleni. İlk fırsatta saldırmazsın!" ifadesini kullandı.

FETÖ'cülerin akıl hocası olarak bilinen Savaş Genç de, "Afrin operasyonu ... içeride de büyük karışıklıklara sebebiyet verebilir" mesajını paylaştı. Hainlere en güzel tepki ise kullanıcılar tarafından hainlerin mesajlarına verilen cevaplarla gösterildi.

FETÖ'CÜ 2 ASKER DAHA TESLİM OLDU

FETÖ üyesi olduklarını itiraf eden 2 asker daha Samsun ve Kayseri'de teslim oldu. Erzincan'a getirilen S.İ. ve F.Ş., adlı askerlerin TSK'daki kripto yapılanmasına dair önemli bilgiler verdikleri öğrenildi. Astsubay F.Ş.'nin çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildiği, teğmen S.İ.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup diğer kripto isimleri bildirmesi üzerine daha önce 9 personel benzer şekilde itirafçı olarak teslim olmuştu.