HDP’li sosyal medya teröristleri tutuklandı!

Türkiye'nin Afrin'e yönelik 'terörü süpürme operasyonu' Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı, arama, el koyma talimatı verilmişti. Bu kapsamda Bodrum'da ikamet eden ve de HDP Muğla İl Eşbaşkanı F.A ile birlikte M.P ve Z.H.'nin sosyal medya hesapları üzerinde inceleme yapan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Büro Amirliği suç içerikli paylaşımlar tespit etmişti. Bodrum Başsavcılığı'nca 3 kişinin gözaltına alınması talimatı verilmişti.

2 HDP'Lİ TUTUKLANDI

Bodrum Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, HDP Muğla İl Eşbaşkanı F.A ve HDP Bodrum eski İlçe Başkanı M.P. ekiplerce gözaltına alındı. İşlemleri ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler sorguları ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

YAKALAMA KARARI

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle aranan, ancak Bodrum'daki kayıtlı ikametinde bulunamayan Z.H. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağıyla yakalama kararı verildi. Ayrıca şüpheli Z.H.'nin öğretim görevlisiyken KHK ile PKK ile iltisakı nedeniyle kamudan daha önce ihraç edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin Facebook hesaplarında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine mesajlar paylaştıkları, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek; terör örgütünün propagandasını yaptıkları saptanmıştı.