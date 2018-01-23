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’e roketlerin atıldığı abluka altına alındı

Terör örgütü 'nin 'e roket attığı, 'nın kesimi tarafından abluka altına alındı. Bölgede yoğun top atışları ve çatışmalar sürüyor.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 18:58 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 01:57
Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı

'nin kentine bağlı Afrin ilçesinde 'nın bulunduğu bölgeden 'e 3 günde 10 roket atıldı. Roketlerin atıldığı bölge, ile Özgür Suriye Ordusu tarafından ateş altına alındı.

Gülbaba (Martavan) Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler tarafından fırtına obüs topları, tanklar, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile karadan mevzileri vurulurken, zaman zaman savaş uçakları da dağlık ve ormanlık alanı bombalıyor. Top atışları ve çatışmaların sürdüğü bölgeye vatandaşlar yaklaştırılmıyor.

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Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı abluka altına alındı
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