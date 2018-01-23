Son Dakika Haberi: Zeytin Dalı Harekatı'ndan bir asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) şehit oldu. Antalya'da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta'ya acı haber verildi. Şehit Üsteğmen Usta'nın anne ve babasının ise Ankara'da oturduğu kaydedildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberi Twitter hesabından, "Vatanımızın bekası için Afrin'de 'Zeytin Dali Harekatı'na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun." yazısı ile paylaştı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı" harekatının dördüncü gününde Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (fotoğrafta kız kardeşi ile) şehit oldu.

ŞEHİDİN CENAZESİ SINIRDAN ALINDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevliyken Suriye'nin Ömer Uşağı kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan üsteğmenin cenazesi, cenaze aracıyla Öncüpınar Sınır Kapısından alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Afrin'de düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın acı haberi, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde oturan eşi Saide Üstüner Usta'ya, sağlık görevlileri eşliğinde verildi. Serik ilçesinde bir okulda İngilizce öğretmeni olan Saide Üstüner Usta, acı haberin ardından fenalaştı. Sağlık görevlilerinin evde müdahale ettiği Usta, güçlükle sakinleştirildi. Şehidin evine dev Türk bayrakları asılırken Muratpaşa Belediyesi tarafından evin girişine taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan kayınvalide Hülya Üstüner yakınlarının desteğiyle eve geldi. Ağıtlar yakan Hülya Üstüner, "Yavrum erken oldu. Hiçbir arada kalamadınız yavrum çok erken oldu" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Canpolat Usta ve kayınbabası Emre Üstüner'in de emekli astsubay olduğu belirtildi. Şehidin naaşının Afrin'den memleketi Ankara'ya götürüleceği, başkentteki törenin ardından defnedileceği kaydedildi.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN'İN AİLE YASTA

Şehit Üsteğmen Usta'nın (30) Muratpaşa ilçesindeki evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer, acı haberi eşi Saide Usta'ya verdi. Usta'nın Türk bayrağı asılan evine gelen kayınvalidesi Hülya Üstüner ise "Çok erken gitti yavrum, hiç bir arada kalamadınız yavrum, çok erken oldu yavrum" diye gözyaşı döktü. Şehit Usta'nın, emekli astsubay olan babası Canpolat Usta ile annesinin Ankara'da yaşadığı, Usta'nın bir süre önce tayininin çıktığı Kayseri'de görev yaptığı, harekat için Afrin'e gittiği öğrenildi. Bu arada, şehit haberini alan Usta'nın komşuları ile asker arkadaşları, eve gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN'İN CENAZESİ ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Üsteğmen Usta'nın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği ifade edildi. Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz 1988 Ankara doğumlu olan ve Kayseri Dağ Komando Tugayı'nda görev yapmakta iken terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın bugün teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Evli ve 2,5 yaşında bir kız çocuğu bulunan şehidin eşinin Antalya'nın Serik ilçesinde öğretmenlik yaptığı aktarılan açıklamada, harekatta Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın da şehit düştüğü anımsatılarak, "Aziz şehitlerimize Cenabıhakk'tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin kederli ailelerine ve yakınlarına sabırlar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.