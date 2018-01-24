Afrin’de bir Musa

Şehit
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, "Biz aşkı vatan için canını verenlerden öğrendik" diyen bir vatan sevdalısı, bir kez bile görmediği Telafer
'deki Türkmenler için çaba harcayan bir gönül adamıydı. "Çanakkale'de bir Seyit, Ankara'da bir Ömer, İzmir'de bir Fethi, Trabzon'da bir Eren" paylaşımıyla vatan uğruna toprağa düşen fidanlara olan minnetini dile getiren Musa Astsubay, şehitlik mertebesine Afrin'de ulaştı. 'HAYALİNDEKİ MESLEKTİ'
Özalkan henüz 2 yıllık evli, 5 aylık bir kız evlat babasıydı. Askerlik hayalindeki meslekti. Şehit üstçavuş, darbe girişiminin ertesi günü yaptığı paylaşımda, "Herkes bir şeyler yazıyor. Şöyle kötü, böyle kötü. Kardeşim onu TRT'de sözde darbe bildirisi okunduğunda yazacaktın. Hani başarılı olurlarsa beni içeri atarlar korkusu olmadan. Ülken için fedakârlık yapamıyorsan, gürültü yapma" diye yazmıştı.
Trabzon şehidi Eren Bülbül için de "Çanakkale'de bir Seyit, Ankara'da bir Ömer, İzmir'de bir Fethi, Trabzon'da bir Eren" diyen Özalkan, operasyon öncesi ise arkadaşına yazdığı mesajda vasiyetini paylaştı: "Şehit olursam Kurt-Ar Derneği aracılığı ile Telafer'deki Türkmen Bala'lar için anaokul-kreş veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Aileme iletirsin, telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun..." Bu vasiyete şaşırmadıklarını söyleyen aile ise, "Altın kalpli kuzumuz rahat uyu senin için Telafer'e tuğla taşıyacak, o kuzulara o yuvayı inşa edeceğiz" dedi. 'BAŞÖRTÜLÜ ANNEMİN KALBİNİ KIRANLAR...'
Ankara
Sincan'da yaşayan Selahattin-Hatice Özalkan çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vatan sevdası sosyal medya paylaşımlarına yansımıştı. Twitter'da "Biz aşkı vatan için canını verenlerden öğrendik" diye yazan şehit astsubay Özalkan, 2008'deki mezuniyet törenine annesi başörtülü diye alınmaycınca yaşadığı hayal kırıklığını da "Bu ana oğlunu asker yapmış, ölüme gideceğini biliyor. Ama birileri tarafından kalbi kırılıyor" şeklinde dile getirmişti.