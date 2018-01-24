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Afrin'den 'e roket atıldı

Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/ mensuplarınca ateşlenen roket merkezde Büyükkütah Mahallesi’ne düştü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 18:30 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 18:46
Afrin'den Kilis'e roket atıldı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Çalık Camisine isabet etti. Gürültüyle meydana gelen patlamada camide hasar oluşurken, caddede bulunan bazı kişiler yaralandı. En az 10 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı.

Ayrıntılar geliyor....

Kilis'e, Afrin tarafından roket atıldı

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Afrin'den Kilis'e roket atıldı
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