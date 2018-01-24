Afrin'den Kilis'e roket atıldı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Çalık Camisine isabet etti. Gürültüyle meydana gelen patlamada camide hasar oluşurken, caddede bulunan bazı kişiler yaralandı. En az 10 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı.



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