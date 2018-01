Bahçeli'den Afrin açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Afrin'in huzura kavuşacağı günler sayılı ve yakındır. Sahadaki mıntıka temizliği kahramanca sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Doğru politikanın doğru stratejiyle, doğru stratejinin doğru taktiklerle desteklendiğinde milli gururun zaferle pekiştiğini belirten Bahçeli, milli ruhun da muzafferlikle perçinlendiğini ifade etti.

Bahçeli, Türkiye'nin dik bir duruşla doğrunun yanında, hainlerin karşısında bulunduğuna dikkati çekerek, "Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde teröristler ihanetlerinin bedelini ağır bir şekilde öderken, her dağın yamacı, her taşın altı kirden pastan arındırılmaktadır. Afrin'in huzura kavuşacağı günler sayılı ve yakındır. Sahadaki mıntıka temizliği kahramanca sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk askeriyle yüzyıllarca okunacak yeni bir destana imza attığına işaret eden Bahçeli, teröristlerin aldıkları ölümcül darbelerle son nefeslerini verme noktasına geldiklerini belirtti.

Bahçeli, "Kaçmak nafiledir, hamd olsun beklenenler gelmiş, Afrin'i kuşatmışlardır. Mazlumlar uzatılan zeytin dalıyla umutlanmışlar, hainler uzayan ve ufku saran milli öfkeyle kahrolmuşlardır. Günahkarlar köşeye sıkıştırılmış, suçlular kuyruklarını kıstırmışlardır. Türkiye, havadan karadan ateş olup Afrin'i kavramış, barış ve huzur olup masumları kollamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- "BAŞKACA BİR ÇIKIŞ VE ÇÖZÜM YOLU KALMAMIŞTIR"

Haklı, ahlaki ve milli bir mücadeleyle terör örgütlerine Afrin zindana çevrilirken, Münbiç'in zehir edileceğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu sürecin başka bir alternatifi, başkaca bir çıkış ve çözüm yolu kalmamıştır. Afrin ya hıyanetten ayrılacak ya da caniler tek tek bulunup hayattan ayıklanacaktır. Milletimiz, Zeytin Dalı Harekatı'na yürekten ve yüreklice sahip çıkmıştır. Analar, babalar, dedeler, gelinler, henüz bıyığı terlememiş yavrular Afrin'deki terör hedeflerinin imha gayesinin yüksek bir faziletle ardında durmuş ve dualarıyla manevi desteğini göstermişlerdir.

Ancak içimizde ve dışımızda suyu bulandırmaya çalışan bölücüler, azılı teröristler de boş durmamışlardır. Bu odaklar, halkı sokağa çıkarmaya uğraşıp provokasyonlardan medet umsalar da nihai olarak hezimet ve hüsrandan kurtulamayacaklardır."

- "TÜRK MİLLETİNİN KIZILELMA'SI VARDIR, MUTLAKA BİR GÜN ULAŞILACAKTIR"

Bahçeli, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda meşru müdafaasını sonuna kadar icra ve ifa edeceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İstikamet neresi?' sorusuna 'Kızılelma' cevabını veren kahramanlar oldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacaktır. Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma'yı şirk gören kripto münkirler varmış. Bre Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma'yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma'yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk."

Kızılelma'nın ülkü olduğunu, ülküsüzlerin anlayamayacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kızılelma, aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızılelma, Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, iş birlikçiler idrak edemez. Kızılelma, pazarda alınıp-satılan elma değildir. Türk milletinin ilahi sır gibi asırlardır vicdanında yaşatıp büyüttüğü milli ahlakı, milli asabiyeti, milli varlığının istikbal nurudur. Kızıl ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar hevesler Kızılelma'dan gocunsa da Türk milletinin Kızılelma'sı vardır, mutlaka bir gün ulaşılacaktır."

Bahçeli, yazar Ziya Gökalp'in, "Zemini mefkure, seması hayal bir gün gelecek, fakat şimdilik masal." sözlerini anımsatarak, "Kızılelma gideceğimiz, gitmek istediğimiz, izimizi kazıyıp ismimizi tarihin alnına yazacağımız her yerdir." ifadesini kullandı.

Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun Malazgirt Marşı'nda, "Kızılelma'ya hey Kızılelma'ya" derken, İ'lay-ı Kelimetullah'ı haykırdığına işaret eden Bahçeli, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Türk milletinin özlemlerini seslendiriyor, milli hedef ve hayallerinin önünü açıyordu. İçimizdeki YPG'lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve FETÖ artıklarının, Türk milletinin ülkülerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler, Kızılelma'nın onuruyla manen küle döneceklerdir.

Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu diyor ya; 'Gazi alperenler işe koyulun, gayrı söze vakit az verilmeli. Bidevi atlara rüzgarca soluk ve yıldırımlarca hız verilmeli. Barak Baba, Sarı Saltuk orada, Hacı Bektaş Veli, Taptuk orada, bir mübarek vatan yaptık orada ki bir can dilerse bin verilmeli.' Türk milleti mazluma sığınak, zalime ateştir. Bu ateşte teröristler Allah'ın izniyle yanacak, Zeytin Dalı Harekatı huzur ve güvenliğimizi sağlayacaktır. Çünkü 'Afrin' demek 'Hatay' demektir, 'Afrin' demek 'Kilis' demektir, yani 'vatan' demektir."

Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'ya, tutulacak vasiyet bırakan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'a ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, "Dua ve desteğimiz Mehmetlerimize. Ve diyorum ki; 'Tanrı Türkü korusun ve yüceltsin, hainleri ise yerin yedi kat dibine mahkum etsin." ifadesini kullandı.