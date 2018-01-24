Belediye otobüsüne molotoflu saldırı

Mersin
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belediye otobüsüne molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı. Merkez Toroslar ilçesinde dün akşam seyir halindeki belediye otobüsüne, Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nden geçerken teröristler tarafından molotofkokteyli atıldı. Saldırıda 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek saldırı hakkında bilgi aldı. Şahne, saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığını belirtti. Sürücü E.Y. de seyir halindeyken saldırının yaşandığını ve otobüsün dolu olduğunu belirterek, "Nasıl olduğunu görmedik. Bir anda sağ taraftan molotofkokteyli attılar. İçeride yangın çıktı. Hemen yolcuları tahliye ettik" dedi. Hasar oluşan ve camları kırılan otobüs, olay yerinden kaldırıldı.